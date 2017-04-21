Курс евро умеренно снижается относительно доллара США в пятницу, однако единая европейская валюта завершает в плюсе вторую неделю подряд, а подъем может стать максимальным за последние три месяца.

Евро торгуется к 15:25 EET в пятницу в районе $1,07 против $1,0717 на закрытие предыдущей сессии. С начала текущей недели стоимость евро повысилась примерно на 1%.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 116,68 иены по сравнению со 117,16 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 109,05 иены против 109,32 иены в четверг.

Инвесторы позитивно восприняли результаты последних опросов общественного мнения во Франции о президентских выборах, которые состоятся 23 апреля.

Как показывают данные опроса Harris Interactive, фаворитами являются кандидаты от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - их поддерживают соответственно 25% и 22% избирателей. Если во второй тур выйдут Э.Макрон и М.Ле Пен, то они получат 66% и 34% голосов соответственно.

По мнению экспертов, если реализуется именно такой сценарий, евро может подняться до $1,08. Однако если в первом туре М.Ле Пен получит более 30% голосов, курс евро может упасть до $1,05.

Самым лучшим вариантом считается проход во второй тур Э.Макрона и кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - в таком сценарии евро может превысить $1,1. Если же во втором туре окажутся М.Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон, европейская валюта может рухнуть до годового минимума - $1,034.

