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Топливно-энергетический комплекс
20 апреля НБУ провел покупку валюты по запросу лучшего курса среди банков-маркетмейкеров
23:46 20.04.2017 |
20 апреля межбанк открылся котировками на уровне 26,76/26,79 грн/$.
Далее, с выходом на рынок большего количества участников, курс доллара незначительно снизился до отметки 26,74/26,77 грн/$.
«В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Спрос и предложение были сбалансированы», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как рассказал нам начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко, сегодняшние торги проходили под чутким наблюдением НБУ, который выкупал с рынка избыток валюты по лучшему курсу. «Наличный рынок при этом «штурмует» отметку в 26,70 грн/$», - добавил Кравченко.
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