Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Депозитные ставки для физлиц 20.04.17
16:56 20.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 апреля 2017г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|19.04.17
|20.04.17
|19.04.17
|20.04.17
|19.04.17
|20.04.17
|3 месяца
|14.76
|14.89
|3.64
|3.52
|2.90
|2.62
|6 месяцев
|15.57
|15.75
|4.31
|4.14
|3.45
|3.17
|9 месяцев
|14.62
|15.24
|4.25
|4.00
|3.07
|2.73
|12 месяцев
|16.08
|16.24
|5.03
|4.85
|4.25
|3.98
Источник: НБУ
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро торгуется на месячном максимуме 20 апреля на данных опросов по выборам президента Франции
|Цена золота стабильна 20 апреля в преддверии выборов президента Франции
|Результаты торгов на межбанке 20.04.2017
|Депозитные ставки для физлиц 20.04.17
|Задолженность неплатежеспособных банков по рефинансированию перед НБУ в марте сократилась на 0,04% до 51,9 млрд гривен
|Поступления ФГВФЛ от реализации прав требования по кредитам в 2016г составили более половины всех поступлений от продажи активов банков
Это интересно
|Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности