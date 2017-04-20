В среду, 19 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) увеличился на 83,5 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 169,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 138,1 млн долларов по сравнению с 18 апреля до 246 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбане увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 2 коп. до уровня 26,78 UAH/USD.