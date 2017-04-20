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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота стабильна 20 апреля в преддверии выборов президента Франции
19:27 20.04.2017 |
Стоимость золота в четверг вечером почти не меняется, поддерживаемая удешевлением доллара и на неуверенности в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01% - до 1283,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,73% - до 18,03 доллара за унцию.
"Цена золота остается стабильной, поскольку трейдеры неохотно сокращают позиции перед первым туром французских выборов в этот уикенд", - сообщил агентству MarketWatch директор по торговле металлами Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).
Согласно обнародованным в четверг данным опроса компании Harris Intercative, в президентской гонке во Франции лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, за него готовы отдать голос 25% избирателей. Но на втором месте по-прежнему находится лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22%. Некоторые трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывала к выходу Франции из еврозоны.
Эти опасения приводят к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится и драгметалл. Кроме того, ранее в четверг Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 8 тысяч - до 242 тысяч.
Выход этих данных привел к удешевлению американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 99,39 пункта. Это делает торгуемое в долларах золото более привлекательным для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
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