Стоимость золота в четверг вечером почти не меняется, поддерживаемая удешевлением доллара и на неуверенности в преддверии первого тура президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.42 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01% - до 1283,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,73% - до 18,03 доллара за унцию.

"Цена золота остается стабильной, поскольку трейдеры неохотно сокращают позиции перед первым туром французских выборов в этот уикенд", - сообщил агентству MarketWatch директор по торговле металлами Kitco Metals Питер Хаг (Peter Hug).

Согласно обнародованным в четверг данным опроса компании Harris Intercative, в президентской гонке во Франции лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, за него готовы отдать голос 25% избирателей. Но на втором месте по-прежнему находится лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22%. Некоторые трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывала к выходу Франции из еврозоны.

Эти опасения приводят к росту спроса на безопасные активы, к которым традиционно относится и драгметалл. Кроме того, ранее в четверг Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 15 апреля, выросло на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 8 тысяч - до 242 тысяч.

Выход этих данных привел к удешевлению американской валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,42%, до 99,39 пункта. Это делает торгуемое в долларах золото более привлекательным для инвесторов, владеющих иностранной валютой.