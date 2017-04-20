Курс евро к доллару в четверг растет, сохраняясь у максимальной отметки с конца марта на данных опросов по президентским выборам во Франции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.16 EET курс евро к доллару рос до 1,0767 доллара за евро с 1,0711 доллара за евро на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов пара достигала отметки в 1,0777 доллара за евро, что является максимумом с 29 марта.

Курс доллара к иене поднимался до 109,26 иены за доллар со 108,86 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 99,65 пункта.

Согласно обнародованным в четверг данным опроса компании Harris Intercative, в президентской гонке во Франции лидирует экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, за него готовы отдать голос 25% избирателей. Но на втором месте находится лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 22%. Некоторые трейдеры опасаются победы Ле Пен, которая призывала к выходу Франции из еврозоны.

Шансы на выход во второй тур сохраняют экс-премьер Франсуа Фийон (20%) и лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон (19%).

По словам рыночного аналитика IG Джошуа Махони (Joshua Mahony), лучшим сценарием для евро будет выход в лидеры Макрона или Фийона, в то время как в худшем случае - Ле Пен и Меланшона, пишет агентство MarketWatch.

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