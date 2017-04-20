19 апреля торги на межбанке открылись котировками на уровне закрытия предыдущего дня - в пределах 26.78/26.82 грн/$. С выходом на рынок большего количества участников котировки снизились до отметки 26.77/26.80 грн/$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда.

«В целом спрос и предложение были сбалансированы, что позволило НБУ не выходить на торги. Во второй половине дня котировки остались на том же уровне», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Как отметил начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко, после длительных выходных в Европе на межбанковском валютном рынке сегодня чувствовалось избыточное предложение валюты, что «продавило» курс доллара ниже 26,80 грн/$. «Думаю, завтра следует ожидать открытия с 26,74/26,79 грн/$», - говорит Кравченко.