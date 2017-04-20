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Фунт дешевеет к доллару 19 апреля в рамках коррекции после достижения максимума с октября
14:47 19.04.2017 |
Курс британского фунта стерлингов к доллару опускается в среду днем в рамках коррекции после достижения максимума с октября 2016 года на сообщениях о возможном проведении в июне досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.50 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2835 доллара с 1,2842 доллара за фунт на предыдущем закрытии. При этом ранее в ходе торгов среды пара поднималась до максимальной отметки с 3 октября 2016 года в 1,2909 доллара за фунт.
Курс евро к доллару опускался до 1,0728 доллара за евро с 1,0729 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 108,88 иены за доллар со 108,42 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 99,64 пункта.
Фунт начал резкое укрепление сразу после того, как во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении 8 июня провести досрочные парламентские выборы, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit.
"Решение Мэй провести голосование привело к укреплению фунта стерлингов", - сказал газете The Wall Street Journal главный валютный стратег в Mizuho Securities в Токио Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).Курсы валют.
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