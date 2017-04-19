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Топливно-энергетический комплекс
18 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $39 млн до $85,6 млн
10:46 19.04.2017 |
Во вторник, 18 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 39 млн долларов по сравнению с 14 апреля до 85,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35 млн долларов по сравнению с 14 апреля до 107,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после укрепления в пятницу на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до уровня 26,80 UAH/USD.Курс межбанк.
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