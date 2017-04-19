Во вторник, 18 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке (межбанк) уменьшился на 39 млн долларов по сравнению с 14 апреля до 85,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 35 млн долларов по сравнению с 14 апреля до 107,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в пятницу на 3 коп. во вторник укрепился на 2 коп. до уровня 26,80 UAH/USD.