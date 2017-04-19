Стоимость золота снижается на фоне роста курса доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.22 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,60 доллара, или на 0,58%, до 1286,60 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,39% - до 18,20 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15%, до 99,65 пункта. Доллар дорожает в рамках коррекции после достижения накануне минимальных отметок с 24 марта.

Во вторник американская валюта дешевела на фоне слабых данных рынка недвижимости в США. Количество новых домов в стране в марте упало на 6,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,215 миллиона. Аналитики предполагали, что число новостроек в США в марте снизилось лишь на 3% в месячном выражении - до 1,250 миллиона.

Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Сдерживает удешевление доллара политическая неопределенность в мире. Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы для укрепления правительства при реализации стартовавшей в конце марта процедуры выхода страны из ЕС. Кроме того, сохраняется напряженность вокруг Северной Кореи и Сирии.