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Топливно-энергетический комплекс
Минфин 18 апреля продал гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен
09:22 19.04.2017 |
Министерство финансов во вторник, 18 апреля, продало облигации внутреннего государственного займа на 2 792,7 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 1 050 дней на 2,8 млрд гривен.
Средневзвешенная доходность по облигациям составила 14,94% годовых.
|Номер аукциона
|64
|65
|66
|67
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000195382
|Доразмещение UA4000197016
|Доразмещение UA4000197081
|Доразмещение UA4000197040
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|18.04.2017
|18.04.2017
|18.04.2017
|18.04.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|19.04.2017
|19.04.2017
|19.04.2017
|19.04.2017
|Срок оплаты процентов
|06.09.2017
|06.09.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
|07.03.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|05.09.2018
|Срок оплаты процентов
|06.03.2019
|06.03.2019
|Срок оплаты процентов
|04.09.2019
|Срок оплаты процентов
|04.03.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|75.45
|76.40
|Номинальный уровень доходности, %
|15.20
|14.96
|15.09
|15.28
|Срок обращения (дней)
|154
|315
|686
|1050
|Срок погашения
|20.09.2017
|28.02.2018
|06.03.2019
|04.03.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|20 000 000.00
|2925000000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|0.00
|2725000000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|168000000.00
|946940000.00
|590000000.00
|4178870000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|0
|0
|1
|7
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|0
|0
|0
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|0.00
|0.00
|0.00
|14.74
|Установленная доходность, %
|0.00
|0.00
|0.00
|14.95
|Средневзвешенная доходность, %
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
|0.00
|0.00
|2792708000.00
Данные: Минфин Украины
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