Рынок открылся на том же уровне, что и закрывался днем ранее - у отметки 26.81/26.84 грн/$, но уже в скором времени начал рости, достигнув к 11:00 отметки 26.85/26.90 грн/$.

«Причина - длинные выходные в Европе: сложился временной лаг по заходу выручки, в основном в евро», - рассказал UBR.ua начальника казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

Как пояснил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, с выходом на рынок большего количества участников рынка, желающих распродать иностранную валюту, курс доллара снова просел, вернувшись к обеду к уровню открытия торгов - 26.81/26.84 грн/$.

В итоге средневзвешенный курс доллара на межбанке составил около 26,8450, при снижении объемов и количества сделок, по сравнению с предыдущими днями. Национальный банк сегодня не объявлял о своем участии в торгах.

По мнению казначеев, завтра ситуация вряд ли особо изменится. Курс опять может вырасти на 5-10 копеек, но к окончанию торгов, скорее всего, снова опустится к прежним показателям.