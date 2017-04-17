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Депозитные ставки для физлиц 17.04.17
16:39 18.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 апреля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|14.04.17
|18.04.17
|14.04.17
|18.04.17
|14.04.17
|18.04.17
|3 месяца
|14.91
|14.89
|3.77
|3.54
|3.02
|2.66
|6 месяцев
|15.73
|15.78
|4.37
|4.14
|3.47
|3.17
|9 месяцев
|14.89
|15.24
|4.33
|4.00
|3.02
|2.73
|12 месяцев
|16.20
|16.28
|5.16
|4.85
|4.32
|3.98
Источник: НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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