Инвесторы в британские активы в целом положительно отреагировали на новости о досрочных всеобщих выборах в стране 8 июня: фунт стерлингов подорожал до максимума со 2 февраля, гособлигации ликвидировали подъем, и их доходность растет с минимума за полгода.

Вместе с тем рынок акций продолжает торги в "красной зоне", темпы его снижения усилились до максимума за 10 месяцев, поскольку укрепление фунта отрицательно сказывается на экспортерах.

Фунт стерлингов к 14:59 EET подорожал на 0,9% - до $1,2675.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник, что 8 июня состоятся досрочные парламентские выборы. Ранее предполагалось, что следующие выборы в стране пройдут лишь в 2020 году.

По словам главы правительства, Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и потому необходимо провести досрочные выборы.

Как отмечают политологи, ситуация складывается удачно для правящей Консервативной партии - согласно опросам общественного мнения, она опережает конкурентов более чем на 20 процентных пунктов.

Опрос YouGov по заказу The Times в понедельник показал, что тори на выборах готовы поддержать 44% британцев, лейбористов - 23%, либерал-демократов - 12%, Партию независимости (UKIP) - 10%. Таким образом, уровень поддержки лейбористов опустился до минимума с 2009 года.

Вместе с тем курс доллара США к евро и иене снижается в ходе торгов во вторник.

Евро поднялся до $1,0681 по сравнению с $1,0643 по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник.

Курс евро в паре с иеной к этому времени составила 116,19 иены против 115,91 накануне в Нью-Йорке. Курс доллара к японской валюте опустился со 108,91 до 108,78 иены.

"До конца недели мы, скорее всего, будем сидеть, затаив дыхание, и ждать первого тура президентских выборов во Франции. Геополитика также не сходит с первых полос, хотя в последнее время она уже в меньшей степени влияет на общие настроения рынка", - заявил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Инвесторы встревожены непредсказуемостью президентской предвыборной гонки во Франции - до первого тура остались считанные дни (он назначен на 23 апреля), но выраженного лидера среди основной четверки кандидатов нет. Согласно опросу Elabe, центриста Эммануэля Макрона поддерживают 24%, кандидата ультраправых Марин Ле Пен - 23%, республиканца Франсуа Фийона - 21%, кандидата ультралевых Жана-Люка Меланшона - 18%.

