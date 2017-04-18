В пятницу, 14 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 4,1 млн долларов по сравнению с 13 апреля до 124,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 11,7 млн долларов по сравнению с 13 апреля до 142,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 2 коп. в пятницу опустился на 3 коп. до уровня 26,82 UAH/USD.

Курс межбанк.

