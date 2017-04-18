Стоимость золота перешла к росту во вторник вечером, инвесторы и спекулянты с приближением первого тура выборов президента Франции все больше обращают внимание на неопределенность его итога, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.17 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,80 доллара, или на 0,14%, до 1293,70 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро снижалась на 1,26% - до 18,28 доллара за унцию.

В ходе торгов утром во вторник стоимость золота демонстрировала выраженную негативную динамику. Это было связано с заявлениями министра финансов США Стивена Мнучина о том, что США не будут стремиться к удешевлению доллара. А укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Но затем цены на золото перешли к росту на фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с предстоящими выборами во Франции, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. По мнению валютного стратега DailyFX Ильи Спивака, слова которого приводит агентство MarketWatch, беспокойство инвесторов по поводу предстоящих выборов во Франции снова начинает оказывать влияние на рынок.

Согласно опросам, во второй тур, скорее всего, выйдут лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, выступающая за выход из зоны евро, и экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон. Любая политическая напряженность, как правило, поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.

Главный рыночный аналитик Think Markets Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство, считает, что в ближайшие недели цены на золото будут колебаться.