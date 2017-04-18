Курс доллара к иене и евро продолжает снижаться во вторник - теперь на фоне публикации данных о количестве новых домов и промышленном производстве в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 EET курс доллара к иене опускался до 108,51 иены за доллар со 108,91 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару рос до 1,0707 доллара за евро с 1,0644 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,52%, до 99,78 пункта.

На снижение курса доллара к мировым валютам влияют сейчас данные министерства торговли США о том, что количество новых домов в стране в марте снизилось на 6,8% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,215 миллиона. Эксперты ожидали снижения индикатора лишь на 3% по сравнению с первоначальным показателем февраля - до 1,250 миллиона.

Аналогичный показатель февраля был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,303 миллиона с 1,288 миллиона домов.

Кроме того, по данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, промышленное производство в стране в марте в месячном выражении выросло на 0,5%, как и прогнозировали эксперты, но при этом загрузка промышленных мощностей в марте составила 76,1%, что оказалось чуть хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 76,2%.

Вышедшие данные отдаляют ожидаемое увеличение базовой процентной ставки ФРС - фактора, позитивного для курса доллара. Удешевлению американской валюты также продолжает способствовать обеспокоенность инвесторов относительно сохраняющейся геополитической напряженности вокруг ситуации с КНДР. Кроме того, участники рынка находятся в волнительном ожидании предстоящих выборов во Франции.