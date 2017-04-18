Недавнее снижение курса доллара может продолжиться в дальнейшем, заявил глава валютного отдела UBS на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона Доминик Шнайдер, пишет CNBC.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара против корзины валют, торговался в понедельник на уровне 100,47. Это выше, чем на торгах в четверг, когда уровень составлял 100,01, но ниже уровня торгов в США в 100,5.

В начале прошлой недели индекс составлял 101, однако он пошел вниз, когда президент США Дональд Трамп заявил, что американская валюта становится слишком сильной в интервью The Wall Street Journal. Шнайдер же ожидал, что доллар упадет еще сильнее.

По словам Шнайдера, в мире наблюдается некоторая разочарованность политикой Трампа, но мир за пределами США выглядит лучше. Представитель UBS уверен, что доллар продолжит слабеть, но не станет слабой валютой.

Относительная слабость доллара может проявиться по отношению к европейской валюте: "Мы полагаем, что евро сильно недооценен и существует вероятность того, что фактически котировки ЕЦБ могут снизиться во второй половине года. Тогда (пара) евро/доллар должна увидеть достойное восстановление".

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует покупку облигаций на 60 млрд евро каждый месяц в этом году, но аналитики ожидают, что это прекратится в следующем году или даже раньше, если экономика продолжит улучшаться.

Согласно прогнозу Шнайдера в следующие 6-12 месяцев пара может подняться до 1,2. Курс евро/доллар находился в районе 1,0622 на утренних торгах в Азии в четверг.

Хотя Федеральная резервная система (ФРС) США оказалась единственным крупным центральным банком, готовым поднять процентные ставки, что, по-видимому, обеспечило попутный ветер для доллара, Шнайдер не верит, что это повлияет на его прогноз.

"Более высокие ставки как таковые не всегда приводят к укреплению валюты, - сказал он. - Начальная точка очень важна: доллар был чрезмерно завышен, мы просто увидим исправление этой переоценки".

Правда Шнайдер отметил, что некоторые шоки могут изменить его точку зрения. Если США проведут налоговую реформу, включающую в себя введение налога на импорт, это, скорее всего, приведет к росту доллара, сказал он, но добавил, что это "очень маловероятно".

Аналитики скорректировали свои ожидания в сторону снижения способности Трампа подталкивать изменения в политике через конгресс.

В прошлом месяце Трамп не смог инициировать республиканский законопроект о реформе здравоохранения через, казалось бы, дружественный конгресс. Это вызвало опасению по поводу эффективности администрации нового президента США.

Ожидания, что администрация Трампа повысит расходы на инфраструктуру и реформирует налоговую политику, по меньшей мере частично отвечали за недавние рыночные ралли.