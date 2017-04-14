Финансовые новости
- |
- 14.04.17
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Остатки средств на корсчетах банков 14.04.2017
10:53 14.04.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 апреля
|43162.9
|12 апреля
|43244.9
|13 апреля
|41240.5
|14 апреля
|44666.8
Данные: Нацбанк Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Приход в Украину лоукостера Ryanair может вдохнуть вторую жизнь во второстепенные аэропорты
ТОП-НОВОСТИ
|Гройсман за снижение ренты на добычу газа до 12% с 2018
|Перемирия нет. Почему на Донбассе снова активно воюют
|Потренероваться на Асаде. Западная Фемида ищет гибридную управу на Путина
|Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте акций "Укртелекома" и "ТриМоба" - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Солнечная электростанция: прибыль или прихоть?
В РУБРИКЕ
|Страховые компании дали "зеленый свет" электронному ОСАГО
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Фондовые индексы АТР снизились 14 апреля, японский Topix упал до минимума с ноября
|Курс валют по карточным операциям на 14.04.17
|Остатки средств на корсчетах банков 14.04.2017
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.04.2017
Это интересно
|Золотые iPhone 7 с гравировкой "Отче наш" освятили в церкви
|Dodge Challenger Demon получил 850-сильный мотор
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров