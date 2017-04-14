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Топливно-энергетический комплекс
Объем торгов долларом на межбанке 13 апреля уменьшился на $17,9 млн до $128,7 млн
10:04 14.04.2017 |
В четверг, 13 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 17,9 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 128,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 154,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 1 коп. в четверг опустился на 2 коп. до уровня 26,85 UAH/USD.Курс межбанк.
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