В четверг, 13 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 17,9 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 128,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19 млн долларов по сравнению с 12 апреля до 154,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в среду на 1 коп. в четверг опустился на 2 коп. до уровня 26,85 UAH/USD.