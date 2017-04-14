Курс евро к доллару стабилен в ходе торгов в пятницу, тогда как иена дорожает после применения Соединенными Штатами одной из мощнейших неядерных бомб в Афганистане, а также на фоне дальнейшей эскалации ситуации вокруг КНДР.

Евро стоил $1,0615 на 8:50 EET 13 апреля по сравнению с $1,0613 по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг.

Стоимость единой европейской валюты в паре с иеной к этому времени составила 115,67 иены против 115,78 накануне. Курс доллара к японской валюте снизился со 109,09 до 108,98 иены.

Опасения участников рынка по поводу эскалации напряженности в мире усилились после новости о том, что США сбросили мощнейшую из имеющихся в их распоряжении неядерных авиабомб на позиции боевиков в Афганистане. Бомба GBU-43/B весом в 9,5 тонны также известна как "мать всех бомб". Она была впервые испытана в 2003 году и с тех пор не применялась.

По данным министерства обороны Афганистана, ликвидированы 36 боевиков, уничтожены три подземных тоннеля, оружие и боеприпасы. Мирные жители в результате удара не пострадали, сообщает CNN со ссылкой на Минобороны Афганистана.

В Северной Корее в субботу пройдут празднования в честь дня рождения Ким Ир Сена, и некоторые эксперты опасаются, что власти страны могут использовать этот повод для демонстрации силы.

Колебания валютных курсов в пятницу менее выражены, а объемы операций существенно меньше обычного, так как торги на крупнейших рынках, включая США и Великобританию, не ведутся - во многих странах западного мира объявлен выходной в связи со Страстной пятницей. Большинство государств Европы будут отдыхать и в понедельник.

На следующей неделе, как ожидается, объемы торгов возрастут, а волатильность усилится, поскольку трейдеры будут готовиться к первому раунду президентских выборов во Франции, который назначен на 23 апреля.

