Национальный банк увеличил с 1 до 5 млн долларов максимальный размер предоплаты по импортным контрактам, которые не требуют использования аккредитивной формы расчетов (с подтверждением первоклассного банка).

Данное решение закреплено постановлением правления регулятора №33 от 13 апреля, передают Українські Новини.

Как показывает опыт увеличения данного лимита с 0,5 до 1 млн долларов в сентябре прошлого года, это не окажет значительного влияния на объем таких платежей.

В НБУ полагают, что такие шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и облегчению деятельности предприятий-экспортеров, осуществляющих импорт для производства продукции, которая впоследствии продается за границу.

В то же время это не приведет к дестабилизации ситуации на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, вышеуказанным постановлением НБУ также разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.

Кроме того, регулятор разрешил банкам досрочно погашать кредиты перед банками-нерезидентами с рейтингом не ниже А3/А-, подтвержденным одной из мировых рейтинговых компаний - Fitch Ratings и/или Standard & Poor's и/или Moody's.