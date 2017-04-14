Национальный банк разрешил банкам досрочно погашать кредиты перед банками-нерезидентами с рейтингом не ниже А3/А-, подтвержденным одной из мировых рейтинговых компаний - Fitch Ratings и/или Standard & Poor's и/или Moody's.

Данное решение закреплено постановлением правления регулятора №33 от 13 апреля, передают Українські Новини.

Также банки смогут досрочно погашать задолженность по кредитам, предоставленными иностранными кредиторами за счет средств, полученных от размещения долговых ценных бумаг за пределами Украины.

Ранее сообщалось, что данным постановлением НБУ также разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.

Как сообщали Українські Новини, в феврале Национальный банк смягчил максимальный объем покупки банками инвалюты на межбанковском валютном рынке с 0,1% от размера регулятивного капитала до 0,5%.