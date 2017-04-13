13 апреля он потерял еще 2 копейки (12 - с начала недели), и зафиксировался в рамках 26,83-26,85 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Активно распродавали валюту металлурги, так что доллара на рынке было предостаточно: главными продавцами дня стали Приватбанк и ПУМБ, а из покупателей, кроме Нацбанка, выделяли лишь Креди Агриколь и УкрСиббанк.

«В первой половине дня спрос и предложение были уравновешены, но к полудню на торгах появились крупные продавцы валюты», - рассказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Потому-то к 26,82-26,86 грн./$ межбанк откатился лишь к обеду, а с утра, по словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, даже немного приподнимался - с 26,84-26,88 грн./$ до 26,86-26,89 грн./$.

Спасителем доллара сегодня стал Нацбанк. Именно благодаря его покупкам курс доллара на межбанке не провалился ниже 26,80 грн./$, хотя имел все шансы: по разным оценкам, регулятор выкупил около $5 млн., и большинство сделок заключил на уровне 26,84 грн./$.

«Если бы регулятор не проводил валютную покупку по запросу лучшего курса среди банков-маркетмейкеров, то котировки могли бы успешно пробить нижнюю границу сложившегося диапазона», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Торги вышли не очень объемными: банки наторговали лишь на $257,46 млн. против вчерашних $293,06 млн. Так что решающим фактором оказалось время: то, что крупные валютные продавцы выжидали и вышли на торги после снижения активности в рядах импортеров.

Поведение покупателей и закупки НБУ - главные курсообразующие факторы четверга. Текущие новости, такие, например, как снижение Нацбанком учетной ставки с 14% до 13%, не влияли на межбанк.

«Обсуждалось сообщения Нацбанка об либерализации правил по покупке валюты и репатриации дивидендов. Однако это никак не отражалось на настроениях банков и курсе. И вряд ли скажется в ближайшее время. Они могут играть роль на пиках валютного спроса, которые пока не ожидаются», - заверил Юрий Гриненко.

В пятницу валютный рынок будет жить праздничными ожиданиями.

«Завтра участники торгов будут стараться закрыть как можно больше сделок перед праздничными днями в Украине. Вместе с тем следует учитывать и влияние выходного дня в странах ЕС. Эти факторы скорее всего окажут решающее давление доллар. Мы прогнозируем, что межбанк в последний рабочий день недели будет сохраняться в пределах 26,85-26,95 грн./$», - сказал Олег Куринной.

Важную роль продолжит играть активность людей, которые стали перед Пасхой будут сдавать наличную валюту в кассы банков: финансисты продолжат ее скупать и перепродавать на межбанке.

«Дополнительным драйвером снижения курса на межбанковском рынке являются активные продажи доллара на наличном рынке, где курс достиг 26,72-26,75 грн./$», - подтвердил Олег Ропяк.

Сколько стоить доллару в Украине - в итоге решит Нацбанк. Если он продолжит пополнять свои золотовалютные резервы, то межбанк будет держаться в рамках 26,80-26,85 грн./$. Но может и серьезно провалиться, если регулятор возьмет паузу и даст курсу провалиться ниже.

«Если регулятор будет защищать 26,80 грн./$, то мы не опустимся ниже, но если решит пустить курс ниже, то следующей значимой поддержкой станет отметка 26,50 грн./$. Похоже прорыв 26,80 грн./$ и уход ниже выглядит наиболее реальным сценарием на сейчас», - считает Ропяк.

Чем активнее будет падать межбанк, тем сильнее финансисты будут опускать курс валют.

13 февраля средняя цена продажи доллара людям потеряла еще 5 копеек и закрепилась в рамках 26,85-26,90 грн./$. К вечеру в этом диапазоне валюту отдавали УкрСиббанк, ПУМБ, Альфа Банк, Кредобанк.

Упал у банков минимальный курс продажи валюты населению: со вчерашних 26,80 грн./$ до 26,75-26,78 грн./$ (Диамантбанк, Forward Bank). А максимальный по-прежнему остался на 27,30 грн./$ - этот ценник уже не первый день держит ВТБ Банк. В тоже время рядом с ним держат свои курсы и несколько других крупных банков: Ощадбанк - 27,0 грн./$, Приватбанк - 26,95 грн./$.

Выкупают банкиры доллар сегодня в рамках 26,40-26,75 грн./$.

У банковских конкурентов - обменников небанковских финучреждений - разница между покупкой и продажей сегодня была куда меньшей. Они выкупали у людей доллар в среднем по 26,70-26,74 грн./$, а продавали им валюту по 26,77-26,83 грн./$.

На черном рынке доллар подешевел на 4 копейки: утром менялы торговали в рамках 26,71-26,82 грн./$, а к вечеру опустили свои цены до 26,72-26,78 грн./$.