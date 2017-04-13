Предложение валюты на украинском рынке продолжает превышать спрос, несмотря на блокаду транспортного сообщения с ОРДЛО и потерю там контроля над украинскими предприятиями, во многом благодаря росту аграрного экспорта, заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

"Блокада ОРДЛО и потеря предприятий не имела существенных последствий на валютном рынке" - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.

В.Гонтарева уточнила, что доля аграриев в валютной выручке в марте превысила 40%, тогда как в январе была ниже 30%.

По ее словам, высокие экспортные возможности укрепили гривню, и позволили Нацбанку активнее покупать валюту для резервов.

Глава НБУ уточнила, что чистая покупка валюты НБУ на рынке с начала 2017 года составила $242 млн, а чистая покупка банками наличной валюты у населения - $457 млн.

В то же время В.Гонтарева подтвердила, что Нацбанк готов сократить выкуп валюты в резервы для того, чтобы минимизировать негативное влияние блокады и потери предприятий в ОРДЛО в случае его проявления.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что пока Нацбанк сохраняет негативный прогноз от этого фактора для платежного баланса страны в текущем году в $0,8 млрд.

