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Аграрии пока компенсируют снижение валютной выручки от блокады и потери предприятий в ОРДЛО - глава НБУ
Предложение валюты на украинском рынке продолжает превышать спрос, несмотря на блокаду транспортного сообщения с ОРДЛО и потерю там контроля над украинскими предприятиями, во многом благодаря росту аграрного экспорта, заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева.
"Блокада ОРДЛО и потеря предприятий не имела существенных последствий на валютном рынке" - сказала она на пресс-конференции в Киеве в четверг.
В.Гонтарева уточнила, что доля аграриев в валютной выручке в марте превысила 40%, тогда как в январе была ниже 30%.
По ее словам, высокие экспортные возможности укрепили гривню, и позволили Нацбанку активнее покупать валюту для резервов.
Глава НБУ уточнила, что чистая покупка валюты НБУ на рынке с начала 2017 года составила $242 млн, а чистая покупка банками наличной валюты у населения - $457 млн.
В то же время В.Гонтарева подтвердила, что Нацбанк готов сократить выкуп валюты в резервы для того, чтобы минимизировать негативное влияние блокады и потери предприятий в ОРДЛО в случае его проявления.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб уточнил, что пока Нацбанк сохраняет негативный прогноз от этого фактора для платежного баланса страны в текущем году в $0,8 млрд.
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