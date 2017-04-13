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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.04.2017
10:44 13.04.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых)
|дата
|Кредиты и депозиты бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|07.04
|12.7794
|-
|-
|-
|-
|12.4911
|13.1000
|-
|-
|-
|10.04
|12.5650
|-
|-
|-
|-
|12.4206
|13.3400
|-
|-
|-
|11.04
|12.5647
|-
|-
|-
|-
|12.4341
|12.8000
|-
|-
|-
|12.04
|12.5091
|-
|-
|-
|-
|12.4078
|13.4199
|-
|-
|-
Данные НБУ
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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