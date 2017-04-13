В среду, 12 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,8 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 146,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19,2 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 173,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 1 коп. до уровня 26,87 UAH/USD.