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12 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $14,8 млн до $146,6 млн
10:05 13.04.2017 |
В среду, 12 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 14,8 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 146,6 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 19,2 млн долларов по сравнению с 11 апреля до 173,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду укрепился на 1 коп. до уровня 26,87 UAH/USD.
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