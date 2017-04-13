Цена золота замедлила рост в четверг после достижения максимальной отметки с 7 ноября 2016 года на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.46 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,50 доллара, или на 0,66%, до 1286,60 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она поднималась до 1290,05 доллара за тройскую унцию - максимума с 7 ноября 2016 года. Стоимость майского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,07% - до 18,50 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 100,10 пункта.

Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне комментариев президента США Дональда Трампа. В понедельник Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти США опасаются укрепления доллара, так как при сильной американской валюте сложно конкурировать с другими странами. Трамп добавил, что ему нравится политика низких процентных ставок и допустил возможность переизбрания Джанет Йеллен главой ФРС.

Ослабление доллара помогает золоту, так как делает его более доступным для держателей других валют.

Кроме того, цены драгметалла поддержала сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг ситуации в Сирии и Северной Корее. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Кроме того, на прошлой неделе Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты, после чего США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова.

В среду в Москве прошли переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Так, Тиллерсон назвал удар США по авиабазе в Сирии обоснованным, заявив также, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста должен пройти организованно. Кроме того, Тиллерсон назвал передислокацию ударной группировки ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову рутиной.