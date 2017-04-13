Курс иены к доллару замедлил рост после достижения максимальных отметок почти за пять месяцев на фоне комментариев президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.27 EET курс доллара к иене опускался до 108,95 иены за доллар со 109,03 иены на прошлых торгах, ранее он достигал отметки в 108,73 иены, что является минимумом с 17 ноября 2016 года.

Курс евро к доллару поднимался до 1,0673 доллара за евро с 1,0668 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 100,05 пункта.

В понедельник Трамп заявил в интервью газете The Wall Street Journal, что власти США опасаются укрепления доллара, так как при сильной американской валюте сложно конкурировать с другими странами. Трамп добавил, что ему нравится политика низких процентных ставок и допустил возможность переизбрания Джанет Йеллен главой ФРС.

Валютный стратег Credit Agricole Василий Серебряков сказал газете, что доллар на протяжении всего года находится в оборонительной позиции. "Эти комментарии не будут способствовать восстановлению "бычьих" позиций на рынке", - цитирует газета Серебрякова.