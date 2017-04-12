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Депозитные ставки для физлиц 12.04.17
16:58 12.04.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 12 апреля 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|12.04.17
|11.04.17
|12.04.17
|11.04.17
|12.04.17
|11.04.17
|3 месяца
|14.89
|14.89
|3.32
|3.32
|2.50
|2.50
|6 месяцев
|15.78
|15.78
|4.14
|4.14
|3.17
|3.17
|9 месяцев
|15.33
|15.33
|3.75
|3.75
|2.64
|2.64
|12 месяцев
|16.28
|16.28
|4.85
|4.85
|3.98
|3.98
Источник: НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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