Аналитический департамент компании Fort Financial Services сообщает, что текущая торговая неделя будет короткой для западных рынков (в пятницу католический мир отмечает Страстную пятницу - торговые площадки будут закрыты). На глобальных фондовых рынках сохраняется смешанная и несколько сдержанная динамика. Геополитическое напряжение, серьезно обострившееся за выходные, продолжает выступать фактором неопределенности и оказывает давление на готовность инвесторов к риску (основные новостные факторы этой темы: ракетный удар по Сирии, американская военно-морская авианосная группировка, направляющаяся к Корейскому полуострову, сообщения о разворачивании китайских войск на границе с Северной Кореей и новые санкции в отношении России - на этот раз за поддержку режима Асада). Последние важные статистические данные - данные по американскому рынку труда - оказались смешанными и были осторожно расценены инвесторами (рост числа рабочих мест в марте в США составил лишь 98 тыс., при ожиданиях в 180 тыс., тогда как безработица снизилась к 4,5%, что повышает шансы на ястребиные позиции ФРС).

На валютном рынке FOREX американский доллар торгуется разнонаправленно и в ходе азиатской сессии ослаб против японской иены и укрепился против европейской валюты. Объемы торгов на рынке остаются сниженными, что является тенденцией последних дней на фоне возросшей геополитической напряженности. На фоне ухода от риска в безопасные активы доходность американских государственных облигация снизилась. Доходность по бумагам 10-летних облигация США значительно снизилась. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что планы на постепенное повышение процентной ставки остаются в силе. Действия регулятора направлены на поддержание рынка труда и занятости и ускорение инфляции до 2%.

Нефть восстановилась до уровня 55,87 на фоне геополитической напряженности и вернулась в среднесрочный канал $54,50-57. Очередная приостановка добычи нефти в Ливии является положительным фактором для нефти. Однако рынок сосредоточивается на данных по запасам сырой нефти в США. И вот тут нужно быть осторожными: недавний рост нефтяного рынка, кажется, исчерпан, и аналитики FortFS отмечают серьезную перекупленность нефтяного рынка. На этой неделе игроки ожидают отчеты ОПЕК и МЭА, которые способны серьезно повлиять на рынок.

Текущая неделя не богата на статистические данные. Рынки будут анализировать данные по инфляции в Китае, индекс потребительских цен и отчетность по розничным продажам в США. Цифры помогут прояснить позицию ФРС в отношении даты ближайшего повышения ставки. Геополитическая напряженность продолжит возрастать, и нельзя исключать провокаций и жестких высказываний официальных лиц. На этом фоне активы-убежища будут пользоваться спросом (несмотря на перекупленность, золото и японская иена продолжают укрепляться). В то же время FORT FINANCIAL SERVICES напоминает, что старт сезона корпоративной отчетности в США сможет оказать некоторую поддержку рынкам и вернуть трейдерам позитивное настроение (ожидается рост корпоративных прибылей прежде всего в банковском секторе США).





По материалам: IAFT News