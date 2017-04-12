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Остатки средств на корсчетах банков 12.04.2017
13:07 12.04.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 апреля
|40697.2
|10 апреля
|39884.7
|11 апреля
|43162.9
|12 апреля
|43244.9
Данные: Нацбанк Украины
По материалам:
Интерфакс-Украина
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