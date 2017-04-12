Объем задолженности по выделенным Национальным банком кредитам рефинансирования в марте сократился на 2,2%, или на 1,585 млрд гривен до 69,331 млрд гривен на 1 апреля 2017 года.

Об этом говорится в данных Нацбанка, передают Українські Новини.

С начала года объем задолженности платежеспособных банков по рефинансированию сократился на 7,3%, с 74,8 млрд гривен.

В то же время объем средств на депозитных сертификатах НБУ в марте увеличился на 12,3% до 65,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, за 2016 год объем задолженности по выделенным Нацбанком кредитам платежеспособным банкам сократился на 29% до 74,8 млрд гривен.