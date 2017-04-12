Во вторник, 11 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 45 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 161,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,6 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 192,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до уровня 26,88 UAH/USD.