Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
11 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $45 млн до $161,4 млн
09:59 12.04.2017 |
Во вторник, 11 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 45 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 161,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 43,6 млн долларов по сравнению с 10 апреля до 192,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.
Курс доллара на межбанке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до уровня 26,88 UAH/USD.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему МВФ продолжает финансировать Украину? - Atlantic Council
ТОП-НОВОСТИ
|Южанина: ГФС пребывает в критическом состоянии
|Почему снова активизировались бои за Докучаевск
|Почему россиянам надо следить за референдумом в Турции
|Как США применили против Пхеньяна его любимый прием
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Фондовые индексы АТР продемонстрировали разнонаправленные изменения 12 апреля
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.04.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 12.04.2017
|В январе-марте НБУ привлек 750,3 млрд гривен средств банков
|Задолженность банков по рефинансированию перед НБУ в марте сократилась на 2,2% до 69,3 млрд гривен
|НБУ продал 11 апреля банкам депозитные сертификаты на 6 539 млн гривен
Это интересно
|Ferrari разработала офисное кресло за 10 тысяч долларов
|Детская кроватка Ford имитирует поездки на автомобиле
|Минюст США рассказал о причинах задержания программиста Левашова
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей