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Топливно-энергетический комплекс
Чистые международные резервы НБУ в марте сократились на 9,4% до $3,7 млрд
Чистые международные резервы НБУ в марте сократились на 9,4% до 3,683 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в марте уменьшились с 4,072 млрд долларов до 3,683 млрд долларов.
С начала года чистые резервы НБУ сократились на 12,8% с 4,224 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, в марте международные резервы сократились на 2,2% до 15,123 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем (15,459 млрд долларов).
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