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Топливно-энергетический комплекс
Цена золота замедлила рост 12 апреля после обновления максимума с ноября
09:28 12.04.2017 |
Стоимость золота слегка замедлила рост после обновления максимальных за пять месяцев отметок на фоне геополитической напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.00 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2 доллара, или на 0,16%, до 1276,20 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов она поднималась до 1281,75 доллара за тройскую унцию - максимума с 10 ноября 2016 года. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,36% - до 18,32 доллара за унцию.
В начале апреля Северная Корея провела неудачное испытание баллистической ракеты. В воскресенье США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" в район Корейского полуострова. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.
Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул правомерность такого решения, отметив, что наличие у Пхеньяна ядерного арсенала "неприемлемо". Он также добавил, что президент США Дональд Трамп попросил военных быть готовыми к тому, чтобы "предложить весь спектр возможностей для устранения этой угрозы".
Трейдеры также обратили внимание на заявление Трампа о том, что его администрация собирается изменить закон Додда-Франка, который ограничивает доступ к финансовым ресурсам страны. Ограничение могут быть отменены и заменены "чем-то еще". "Мы проводим отмену ужасных правил Додда-Франка, оставив некоторые, (ограничения - ред.), конечно, но избавившись от многих", - цитирует агентство Рейтер Трампа.
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