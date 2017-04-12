Курс доллара упал в среду в Токио до самого низкого уровня за последние пять месяцев на фоне роста напряженности вокруг Сирии и КНДР. По состоянию на 10:30 по местному времени (04:30 EET) за $1 давали около 109,4 иены - на 1,14 иены меньше, чем в то же время сутки назад.

"Ситуация вокруг Северной Кореи становится все более неопределенной, поскольку президент США Дональд Трамп открыто не исключает односторонних действий в отношении этой страны, если Китай не добьется от нее уступок по ракетно-ядерной проблеме, - приводит агентство Kyodo слова одного из активных игроков на валютном рынке. - Чтобы избежать рисков, инвесторы продают доллары и покупают японские иены как относительно безопасную валюту".

Сирийский кризис и ситуация вокруг КНДР заставляют инвесторов сбрасывать акции и на Токийской фондовой бирже, отмечает аналитический портал Nikkei. Индексы там упали в среду более чем на один процент.