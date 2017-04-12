Финансовые новости
- |
- 12.04.17
- |
- 08:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Курс доллара из-за Сирии и КНДР упал в Токио до самого низкого уровня за пять месяцев
07:30 12.04.2017 |
Курс доллара упал в среду в Токио до самого низкого уровня за последние пять месяцев на фоне роста напряженности вокруг Сирии и КНДР. По состоянию на 10:30 по местному времени (04:30 EET) за $1 давали около 109,4 иены - на 1,14 иены меньше, чем в то же время сутки назад.
"Ситуация вокруг Северной Кореи становится все более неопределенной, поскольку президент США Дональд Трамп открыто не исключает односторонних действий в отношении этой страны, если Китай не добьется от нее уступок по ракетно-ядерной проблеме, - приводит агентство Kyodo слова одного из активных игроков на валютном рынке. - Чтобы избежать рисков, инвесторы продают доллары и покупают японские иены как относительно безопасную валюту".
Сирийский кризис и ситуация вокруг КНДР заставляют инвесторов сбрасывать акции и на Токийской фондовой бирже, отмечает аналитический портал Nikkei. Индексы там упали в среду более чем на один процент.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как США применили против Пхеньяна его любимый прием
|Белый дом: Россия причастна к сокрытию химической атаки в Сирии
|Кто те судьи, которые войдут в историю осуждением Януковича
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР в основном снижаются 12 апреля на укреплении иены
|Курс доллара из-за Сирии и КНДР упал в Токио до самого низкого уровня за пять месяцев
|Индексы США снизились 11 апреля на фоне роста геополитической напряженности
|Курс доллара на межбанке продолжает катиться вниз
|Иена продолжает дорожать к доллару 11 апреля из-за роста спроса на безопасные активы
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 1,3% из-за роста депозитов - НБУ
Это интересно
|Хакеры на полтора часа включили все сирены безопасности в Далласе
|Модель Gillette: как людей заставляют платить за лезвия
|Зачем Uber менять корпоративную культуру
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель