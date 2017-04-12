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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курс доллара на межбанке продолжает катиться вниз

22:53 11.04.2017 |

Финансы

 

11 апреля он потерял 2 копейки (днем ранее - 5), и закрепился к закрытию межбанка в рамках 26,86-26,89 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Если бы не крупная покупка Нацбанка - в ходе аукциона он приобрел $50 млн. (из предложенных $52,90 млн.) - то курс доллара на межбанке вполне мог провалиться ниже 26,80 грн./$. Но коль скоро пополнение золотовалютных резервов остается одной из основных целей НБУ, экспортеры могли достаточно выгодно распродавать свою выручку. Курс отсечения на аукционе просел незначительно - со вчерашнего 26,95 грн./$ до 26,91 грн./$. И это, разумеется, сказалось на ценах межбанка.

«Рынок открылся на уровне 26,88-26,92 грн./$. Из-за растущего предложения (заметно превышало спрос) котировки просели к 26,86-26,89 грн./$. И уже около 11 часов Национальный банк объявил о своей готовности провести аукцион и выкупить до $50 млн.», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

По итогам дня было зафиксировано существенное увеличение долларовых продаж: со вчерашних $232,84 млн. до $322,46 млн.

Казначеи отмечали рост активности банков на продаже валюты: выделяли Приватбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, ING Bank, ОТП Банк. И назвали лишь одного сколько-нибудь крупного покупателя доллара, кроме Нацбанка, - ВТБ Банк.

«Думаю, мы увидели ситуативный всплеск предложения. Вряд ли Нацбанк каждый день сможет выкупать на безналичном рынке по $50 млн. Просто на сегодня пришлось закрытие наибольшего количества поставок наших экспортеров, отсюда и резко возросшие объемы реализации доллара (одинаково активно продавали валюту металлурги и аграрии)», - объяснил ситуацию Юрий Гриненко.

Его коллеги еще говорили и о «человеческом» факторе. О возросших продажа доллара населением: скупая у людей валюту, банкиры выбрасывали ее на межбанк.

«Поддержка гривни поступает с избыточного предложения на наличном рынке, цены там просели даже ниже 26,90 грн./$», - подтвердил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.

В ближайшее время о себе должен дать знать еще один фактор - приближающегося праздника Пасхи. Из-за нерабочего понедельника, 17 апреля (в Украине и США - в этом году даты православной и католической Пасхи совпали), экспортеры и импортеры будут стараться завершить все сделки в четверг-пятницу. Потому продажи доллара могут и дальше подрастать.

«Отложенное за понедельник предложение спровоцирует более активное укрепление гривни. При этом, сезонные факторы останутся прежними, а соответственно в ближайшее время колебаний или девальвационных скачков на валютном рынке не предвидится», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На завтра он спрогнозировал на межбанке курсовые колебания в рамках 26,85-26,95 грн./$.

Еще более глубокое укрепление гривни допустил Юрий Гриненко - к 26,80-26,85 грн./$.

Сдерживать провал долларовых расценок будет Национальный банк, от которого ждут новых покупок валюты в рамках аукционов и в режиме «наилучшего курса» у 20-ки уполномоченных банков.

«Думаю, НБУ и в дальнейшем будет сглаживать чрезмерное укрепление гривны, пополняя золотовалютные резервы», - сказал Руслан Кравченко.

Вслед за безналичным курсом продолжит скатываться и курс доллара в кассах банков. Также, как и сегодня.

11 апреля средняя цена продажи американской валюты в отделениях финучреждений просела почти на 10 копеек, и находилась в рамках 26,95-27,05 грн./$ (по ней работали Ощадбанк, Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и многие другие). Минимальный курс продажи доллара в банках рухнул на 7 копеек и остановился на 26,83 грн./$. (Диамантбанк), а максимальный остался на 27,20 грн./$ (ВТБ Банк).

При этом банки выкупали доллар у населения в рамках 26,58-26,74 грн./$.

Просели курсы валют и на черном рынке: здесь день начинался в рамках 26,79-26,90 грн./$, а закончился на 26,78-26,86 грн./$.
 

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