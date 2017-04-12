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Топливно-энергетический комплекс
Минфин 11 апреля продал гривневые ОВГЗ на 20,8 млн гривен
18:00 11.04.2017 |
Министерство финансов во вторник, 11 апреля, продало облигации внутреннего государственного займа на 20,778 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство продало ОВГЗ со сроком обращения 322 дня на 20,8 млн гривен.
Средневзвешенная доходность по облигациям составила 14,85% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 4,008 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.Курс НБУ.
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