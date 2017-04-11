Аграрии привлекли кредитные средства в сумме 846,6 млн гривен с помощью аграрных расписок с начала реализации данного пилотного проекта.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

"За период реализации пилотного проекта по внедрению аграрных расписок выдано 101 такой документ, что позволило аграриям привлечь в сельскохозяйственное производство около 846,6 млн гривен", - сказано в сообщении.

В частности в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 годов с помощью 41 аграрной расписки аграрии привлекли 657,6 млн гривен.

Сейчас расписки действуют в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В сообщении отмечается, что в дальнейшем проект будет внедряться на всей территории страны.

Как сообщали Українські Новини, Министерство аграрной политики и продовольствия намерено создать Единый национальный реестр аграрных расписок и рассчитывает начать его работу в конце сентября.

Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в Полтавской области.