Финансовые новости
- |
- 11.04.17
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
НБУ продал 10 апреля банкам депозитные сертификаты на 7 102 млн гривен
11:27 11.04.2017 |
Национальный банк в понедельник, 10 апреля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 102 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 12,00% годовых 38 банкам на сумму 3 067 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 14,00% годовых 32 банкам на сумму 4 035 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 7 апреля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 020 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 509,468 млрд гривен, что на 14,8% меньше чем за январь-февраль 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин инициирует отмену налогообложения пенсий работающих пенсионеров с октября
|Банкиры сожалеют об отставке Гонтаревой и надеются на назначение независимого главы НБУ
|Дотационный кормилец. Кому выгодны экономические мифы о Донбассе
|Когда начнутся новые бои за Ясиноватский блокпост
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
|Иена продолжает расти к доллару и евро на геополитических рисках
|НБУ купил $50 млн на аукционе 11 апреля при предложении $52,9 млн
|Аграрии привлекли 846,6 млн гривен с помощью аграрных расписок с начала реализации пилотного проекта
|Рынок акций Японии снизился во вторник, индексы Китая и Австралии выросли
|Остатки средств на корсчетах банков 11.04.2017
Это интересно
|В Apple изобретён "плетёный" дисплей
|Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника
|Lenovo Blade: необычный гибрид планшета и ноутбука
|Мошенники внедрили на Google Play новую бизнес-модель
|9 навыков, которые существенно улучшат ваше резюме
|Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+: кроссовер с динамикой спорткара
|Adidas представила новую модель кроссовок с распечатанной на 3D-принтере подошвой