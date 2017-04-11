В понедельник, 10 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке уменьшился на 35,4 млн долларов по сравнению с 7 апреля до 116,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42 млн долларов по сравнению с 7 апреля до 149,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в пятницу на 12 коп. в понедельник просел на 4 коп. до уровня 26,94 UAH/USD.