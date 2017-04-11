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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
15:42 11.04.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
11.04.2017
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10.04.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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-
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10:00
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-
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-
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-
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-
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10:30
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6
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3.60
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26.8778
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26.9325
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11:00
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30
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15.30
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26.8824
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26.9464
|
11:30
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64
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30.56
|
26.8850
|
26.9436
|
12:00
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102
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44.52
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26.8874
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26.9367
|
12:30
|
198
|
84.24
|
26.8876
|
26.9350
|
13:00
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274
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115.72
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26.8883
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26.9340
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13:30
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320
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149.38
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26.8883
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26.9312
|
14:00
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376
|
258.72
|
26.8939
|
26.9304
|
14:30
|
424
|
283.70
|
26.8940
|
26.9306
|
15:00
|
474
|
311.12
|
26.8940
|
26.9337
|
15:30
|
490
|
315.92
|
26.8938
|
26.9338
|
16:00
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26.9333
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16:30
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26.9331
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17:00
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26.9332
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