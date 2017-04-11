Цена золота растет во вторник на фоне напряженности вокруг КНДР и Сирии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.14 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5 долларов, или на 0,4% - до 1258,8 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,2% - до 17,95 доллара за унцию.

В воскресенье СМИ сообщили, что США после ракетных испытаний КНДР направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты. Китай и Южная Корея пришли к договоренности ввести более строгие санкции против КНДР, если страна проведет испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, сказал агентству Рейтер высокопоставленный источник в Сеуле.

Кроме того, инвесторы продолжают реагировать на последствия ракетного удара, нанесенного США в ночь на пятницу по сирийскому аэродрому "Шайрат", с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник пришли к выводу, что есть возможность убедить Россию отказаться от поддержки правительства САР. Позднее в понедельник госсекретарь США Рекс Тиллерсон начнет свой первый визит в Россию.

Геополитическая напряженность поддерживает спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится золото.