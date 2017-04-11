Иена дорожает к доллару во вторник на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за геополитической напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.45 EET курс доллара к иене снижался до 110,66 иены за доллар со 110,94 иены на прошлых торгах. Курс евро к доллару уменьшался до 1,0587 доллара за евро с 1,0596 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 101,03 пункта.

В воскресенье СМИ сообщили о том, что США направили ударную авиагруппу с авианосцем "Карл Винсон" к Корейскому полуострову. В группу также входят два эсминца и один крейсер с управляемыми ракетами на борту, способными перехватывать баллистические ракеты.

Китай и Южная Корея пришли к договоренности ввести более строгие санкции в отношении КНДР в случае, если страна проведет испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, сказал агентству Рейтер высокопоставленный источник в Сеуле. Вероятность военного удара США по Северной Корее в ответ на такие испытания выросла после ракетного удара по сирийскому аэродрому "Шайрат" в пятницу, пишет агентство.

Иена считается безопасным активом, спрос на нее поддерживает неопределенность, а также геополитическая напряженность.