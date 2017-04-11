Еврооблигации Украины отреагировали на сообщение об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой умеренным снижением котировок вдоль всей суверенной кривой.

По данным агентства Bloomberg, в отрицательной динамике лидировали бумаги с погашением в 2026 и 2027 гг, стоимость которых к 17:10 кв упала на 35 базисных пунктов (б.п.) - до 91,7% номинала и 91,4% номинала соответственно. Доходность ценных бумаг соответственно повысилась на 5,9 б.п. - до 9,08% годовых и на 5,6 б.п. - до 9,042% годовых.

Наиболее уверенно выглядели еврооблигации с погашением в 2021 году, которые снизились в цене на 6,5 б.п. - до 98,625% номинала. Их доходность при этом повысилась до 8,125% годовых.

Котировки остальных еврооблигаций просели в пределах 15-30 б.п.

По словам руководителя аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александра Паращия, рынок будет внимательно следить за назначением преемника главы НБУ, кандидатура которого остается неизвестной. В то же время вызовы перед новым главой выглядят несколько легче и менее стрессовыми, нежели стояли перед В.Гонтаревой.

"Среди основных задач нового главы центробанка видятся разработка механизма работы с проблемной задолженностью банков и усиление защиты кредиторов", - считает эксперт.

