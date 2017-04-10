Журналисты телепередачи BBC Panorama обнаружили секретную запись, из которой следует, что Банк Англии пытался влиять на показатели Лондонской межбанковской ставки предложения (Libor) во время финансового кризиса.

Libor - это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам, которая оказывает существенное влияние на ставки по кредитам для населения, в том числе ипотечным.

Ставка устанавливается следующим образом: представители крупнейших банков ежедневно называют свой уровень Libor, после чего высчитывается среднее арифметическое.

На записи от 29 октября 2008 года топ-менеджер Barclays Марк Дирлав (Mark Dearlove) просит у отвечающего за ставку сотрудника банка Питера Джонсона понизить показатель. "Вам это не понравится, но у нас очень серьезное давление со стороны британского правительства и Банка Англии по поводу снижения Libor", - говорит он.

Собеседник Дирлава возразил, что подобное понижение будет идти вразрез с правилами, согласно которым ставка должна устанавливаться только на основании стоимости заимствования.

"Я должен опустить ставку ниже реального уровня, на котором, как мне кажется, мы можем зарабатывать?" - спросил он у начальника.

"Причина в том, что в это вовлечены Банк Англии и всякие другие люди. Я, как и вы, не хочу этого делать. Но эти ребята просто сказали сделать", - ответил Дирлав.

Сам топ-менджер отказался комментировать запись. Джонсон впоследствии получил срок по обвинению в манипуляции Libor по просьбе трейдеров. В Банке Англии отвергли какие-либо попытки повлиять на показатель.

Как отмечает BBC Panorama, в тот же день, когда Дирлав и Джонсон обсуждали ставку, состоялся разговор между Полом Такером, который впоследствии стал исполнительным директором Банка Англии, и бывшим руководителем Barclays Бобом Даймондом. Они также обсуждали Libor.

Такер и Даймонд в 2012 году допрашивались парламентской комиссией по поводу занижения Libor. Оба они тогда заявили, что только недавно узнали, что ставка искусственно занижалась.