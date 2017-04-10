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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10 апреля

12:32 10.04.2017 |

Финансы

 

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 апреля 2017 года.

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 03.01 667557.17 381945.90 255465.23 23686.83 6459.21
на 01.02 667466.26 383343.59 253825.28 23999.01 6298.38
на 01.03 685530.87 382074.41 272951.19 24580.08 5925.19
на 24.03 698038.81 384071.28 285727.00 22820.14 5420.39
на 27.03 698306.28 384071.28 285941.10 22860.13 5433.77
на 28.03 698451.31 384071.28 286088.67 22851.79 5439.57
на 29.03 698311.82 384071.28 285930.70 22876.86 5432.99
на 30.03 696709.42 383021.88 285255.83 23011.59 5420.12
на 31.03 696456.05 383021.88 284813.29 23213.58 5407.30
на 03.04 696616.22 383021.88 284938.24 23239.66 5416.44
на 06.04 695801.17 381088.95 286168.94 23099.79 5443.50
на 07.04 695576.11 381088.95 285871.84 23183.17 5432.15
на 10.04 695071.07 381088.95 285476.62 23098.63 5406.86

Данные: НБУ

Официальный курс НБУ на 10 апреля- 26,973995 грн/$1.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

16:02 Дол­лар США в по­не­дель­ник до­ро­жа­ет на за­яв­ле­ни­ях гла­вы ФРБ Нью-Йор­ка

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12:32 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 10 ап­ре­ля

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15:32 Нефть ак­тив­но до­ро­жа­ет 10 ап­ре­ля, Brent при­бли­зи­лась к $56 за бар­рель

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13:30 В пе­ри­од с 7 по 10 ап­ре­ля сто­и­мость ав­то­га­за вы­рос­ла в боль­шин­стве укра­ин­ских се­тей

13:25 Ре­ци­див про­блем с рос­сий­ским ав­то­га­зом вновь за­ста­вил трей­де­ров вер­нуть­ся к изу­че­нию аль­тер­на­тив­ных пу­тей снаб­же­ния

11:08 НКРЭКУ от­ме­ни­ла свое ре­ше­ние о вве­де­нии с ап­ре­ля абон­пла­ты за поль­зо­ва­ние га­зо­вой ин­фра­струк­ту­рой

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14:57 Банк Ан­глии пы­тал­ся вли­ять на уро­вень став­ки LIBOR в пе­ри­од финан­со­во­го кри­зи­са - BBC

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07:55 ЕС от­нес­ся с по­ни­ма­ни­ем к ра­кет­но­му уда­ру США по Си­рии, но не­об­хо­ди­мо по­ли­ти­че­ское ре­ше­ние - Мо­ге­ри­ни

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