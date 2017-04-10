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Топливно-энергетический комплекс
Оперативное состояние межбанковского валютного рынка Украины
15:50 10.04.2017 |
НБУ приводит оперативные данные о состоянии межбанковского валютного рынка Украины.
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Час
|
10.04.2017
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07.04.2017
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Кількість угод
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Обсяг купівлі та продажу,
млн. дол. США
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Середньозважений курс
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Середньозважений курс
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9:30
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10:00
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-
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-
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10:30
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4
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2.00
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26.9325
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26.9899
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11:00
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24
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15.58
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26.9464
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26.9814
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11:30
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44
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24.76
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26.9436
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26.9790
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12:00
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102
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47.16
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26.9367
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26.9787
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12:30
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144
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61.00
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26.9350
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26.9778
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13:00
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206
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92.16
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26.9340
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26.9768
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13:30
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242
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118.42
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26.9312
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26.9763
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14:00
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294
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146.52
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26.9304
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26.9742
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14:30
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316
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152.38
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26.9306
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26.9737
|
15:00
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378
|
208.10
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26.9337
|
26.9738
|
15:30
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392
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217.12
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26.9338
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26.9739
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16:00
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26.9740
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16:30
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