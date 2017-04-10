В пятницу, 7 апреля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 32 млн долларов по сравнению с 6 апреля до 151,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 27 млн долларов по сравнению с 6 апреля до 191,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанк увеличился на 19,4%, или на 1,045 млрд долларов до 6,429 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 10 коп. в пятницу опустился на 12 коп. до уровня 26,98 UAH/USD.